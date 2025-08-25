Усі розділи
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 серпня 2025, 19:46
Дональд Трамп, фото: скрншот з відео

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у білому домі заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова Трампа: "Ми не знаємо гарантій безпеки України, бо ми не обговорювали деталі. Але ми зробимо свій внесок. Але якщо ми досягнемо угоди – а я думаю, що ми досягнемо – не буде особливих проблем (знову ж таки, для захисту)".

Деталі: За словами президента США, значні гарантії безпеки Україні надасть Європа.

Водночас Трамп зазначив, що США більше не витрачають гроші на Україну, зауваживши, що тепер Вашингтон продає зброю НАТО для України.

Що було раніше:

Читайте такожФормула безпеки. Що є важливим у переговорах Європи з Трампом про гарантії для України

Це вже не смішно: Путін відреагував на заяви Зеленського про Донбас
Трамп заявив, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається
На Херсонщині РФ атакувала авто прокуратури, двоє працівників постраждали
Зеленський провів зустріч з Келлогом: Обговорили шляхи впливу на РФ
