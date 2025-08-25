Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у білому домі заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну.

Пряма мова Трампа: "Ми не знаємо гарантій безпеки України, бо ми не обговорювали деталі. Але ми зробимо свій внесок. Але якщо ми досягнемо угоди – а я думаю, що ми досягнемо – не буде особливих проблем (знову ж таки, для захисту)".

Деталі: За словами президента США, значні гарантії безпеки Україні надасть Європа.

Водночас Трамп зазначив, що США більше не витрачають гроші на Україну, зауваживши, що тепер Вашингтон продає зброю НАТО для України.

25 серпня спецпредставник американського президента Кіт Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Також президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

