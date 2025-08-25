Все разделы
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины

Станислав ПогориловПонедельник, 25 августа 2025, 19:46
Дональд Трамп, фото: скрншот с видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтон внесет свой вклад в гарантии безопасности, но США больше не будут тратить деньги на Украину.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь Трампа: "Мы не знаем гарантий безопасности Украины, потому что мы не обсуждали детали. Но мы внесем свой вклад. Но если мы достигнем соглашения – а я думаю, что мы достигнем – не будет особых проблем (опять же, для защиты)".

Детали: По словам президента США, значительные гарантии безопасности Украине предоставит Европа.

В то же время Трамп отметил, что США больше не тратят деньги на Украину, отметив, что теперь Вашингтон продает оружие НАТО для Украины.

Что предшествовало:

