На Херсонщині РФ атакувала авто прокуратури, двоє працівників постраждали

Російські війська увечері 25 серпня атакували авто органів прокуратури на трасі Миколаїв – Херсон, є постраждалі.

Джерело: Офіс генпрокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 25 серпня 2025 року близько 18:30 військові РФ на трасі Миколаїв – Херсон атакували за допомогою безпілотника службовий автомобіль органів прокуратури.

Унаслідок удару поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Наразі обидва доставлені у лікарню для надання медичної допомоги".