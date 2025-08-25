В Херсонской области РФ атаковала авто прокуратуры, двое работников пострадали

Российские войска вечером 25 августа атаковали авто органов прокуратуры на трассе Николаев – Херсон, есть пострадавшие.

Источник: Офис генпрокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 25 августа 2025 около 18:30 военные РФ на трассе Николаев – Херсон атаковали с помощью беспилотника служебный автомобиль органов прокуратуры.

В результате удара ранен 58-летний водитель, пострадал также 38-летний прокурор отдела. Оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи".