Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Понеділок, 25 серпня 2025, 20:06
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в понеділок припустив, що "колись" проведе ще одну зустріч з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, з яким "дуже добре ладнає".
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова Трампа: "Насправді, одного дня я зустрінуся з ним (Кім Чен Ином). Я з нетерпінням чекаю на цю зустріч".
Деталі: Трамп нагадав, що під час першого президентського терміну двічі зустрічався з лідером Північної Кореї, який "був дуже добрий до мене", і "ми чудово порозумілися".
Що було раніше:
- На початку квітня Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.
- Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.