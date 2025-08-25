Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в понеділок припустив, що "колись" проведе ще одну зустріч з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, з яким "дуже добре ладнає".

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Трампа: "Насправді, одного дня я зустрінуся з ним (Кім Чен Ином). Я з нетерпінням чекаю на цю зустріч".

Реклама:

Деталі: Трамп нагадав, що під час першого президентського терміну двічі зустрічався з лідером Північної Кореї, який "був дуже добрий до мене", і "ми чудово порозумілися".

Що було раніше: