Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в понедельник предположил, что "когда-нибудь" проведет еще одну встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, с которым "очень хорошо ладит".

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "На самом деле, однажды я встречусь с ним (Ким Чен Ыном). Я с нетерпением жду этой встречи".

Детали: Трамп напомнил, что во время первого президентского срока дважды встречался с лидером Северной Кореи, который "был очень добр ко мне", и "мы прекрасно поладили".

