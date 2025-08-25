Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Понедельник, 25 августа 2025, 20:06
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в понедельник предположил, что "когда-нибудь" проведет еще одну встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, с которым "очень хорошо ладит".
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Трампа: "На самом деле, однажды я встречусь с ним (Ким Чен Ыном). Я с нетерпением жду этой встречи".
Реклама:
Детали: Трамп напомнил, что во время первого президентского срока дважды встречался с лидером Северной Кореи, который "был очень добр ко мне", и "мы прекрасно поладили".
Что предшествовало:
- В начале апреля Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может связаться с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.
- После этого, по данным СМИ, в американской администрации начали обсуждение дальнейших шагов для налаживания коммуникации с КНДР.