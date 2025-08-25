Все разделы
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 25 августа 2025, 20:06
Трамп заявил, что очень хорошо ладит с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Дональд Трамп, Ким Чен Ын, фото: российский "Интерфакс"

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в понедельник предположил, что "когда-нибудь" проведет еще одну встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, с которым "очень хорошо ладит".

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "На самом деле, однажды я встречусь с ним (Ким Чен Ыном). Я с нетерпением жду этой встречи".

Детали: Трамп напомнил, что во время первого президентского срока дважды встречался с лидером Северной Кореи, который "был очень добр ко мне", и "мы прекрасно поладили".

Что предшествовало:

