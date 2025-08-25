Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів зустріч з Келлогом: Обговорили шляхи впливу на РФ

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникПонеділок, 25 серпня 2025, 20:41
Зеленський провів зустріч з Келлогом: Обговорили шляхи впливу на РФ
скриншот з відео оп

Президент Володимир Зеленський 25 серпня провів зустріч зі спецпредставником американського лідера Кітом Келлогом. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського 

Деталі: Після зустрічі Зеленський наголосив на важливості втілити всі результати, досягнуті під час зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні. 

Реклама:

"Безперечно, це був успішний саміт, демонстрація справжньої єдності між Європою та Америкою. Україна, як і завжди, об’єднує світ. Ми цінуємо готовність США бути частиною безпекової архітектури для України, і наші команди активно займаються її напрацюванням. Очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки", – сказав він.

Вони обговорили шляхи впливу на росіян, аби "змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни". 

"Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", – акцентував Зеленський.

РЕКЛАМА:

Також український президент зазначив, що для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали.

"Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", – підсумував він.

Зазначимо, цього дня Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Також президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Читайте також: Формула безпеки. Що є важливим у переговорах Європи з Трампом про гарантії для України.

ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
Усі новини...
Зеленський
Трамп заявив, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається
Зеленський обговорив з віцеканцлером Німеччини посилення української ППО
Україна прагне отримувати $1 мільярд щомісячно на закупівлю американської зброї
Останні новини
06:55
Росія втратила ще майже 900 солдатів у війні проти України – Генштаб
06:38
АРМА перерахувало понад $3,5 млн до Фонду ліквідації наслідків агресії
06:08
Росіяни за тиждень запустили майже 2000 дронів по Херсонщині
05:38
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
05:04
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
04:08
Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки
04:01
Естонські прикордонники затримали чоловіка, який сплавав до Росії та назад
03:22
Трамп заявив, що війна в Газі завершиться "протягом двох-трьох тижнів"
02:46
Трамп підписав указ про кримінальне переслідування за спалення американського прапора
02:10
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві на користь Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: