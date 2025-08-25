Все разделы
Зеленский провел встречу с Келлогом: Обсудили пути влияния на РФ

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 25 августа 2025, 20:41
Зеленский провел встречу с Келлогом: Обсудили пути влияния на РФ
скриншот с видео оп

Президент Владимир Зеленский 25 августа провел встречу со спецпредставителем американского лидера Китом Келлогом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского

Детали: После встречи он подчеркнул важность воплощения всех результатов, достигнутых во время встречи с европейскими лидерами в Вашингтоне.

"Бесспорно, это был успешный саммит, демонстрация подлинного единства между Европой и Америкой. Украина, как всегда, объединяет мир. Мы ценим готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины, и наши команды активно занимаются ее наработкой. Ожидаем, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности", – сказал он.

Они обсудили пути влияния на россиян, чтобы "заставить их к реальным переговорам и окончанию войны".

"Санкции, пошлины – все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вопросы. Теперь нужна такая же готовность в Москве", – подчеркнул Зеленский.

Также украинский президент отметил, что для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности – соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое может значительно укрепить наши арсеналы.

"Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран", – подытожил он.

Отметим, в этот день Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.

ЗеленскийСША
