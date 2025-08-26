Усі розділи
Україна закликала запровадити санкції проти РФ за незаконне використання портів Бердянська й Маріуполя

Іван Д'яконовВівторок, 26 серпня 2025, 00:52
Бердянськ. Фото: Wikimedia

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило та вважає нікчемним розпорядження уряду Росії від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст Бердянська та Маріуполя включено до переліку портів Росії, відкритих для заходу іноземних суден.

Джерело: заява МЗС

Деталі: У відомстві заявили, що такі дії є черговою спробою Кремля легалізувати окупацію українських територій і закріпити незаконний контроль над ними.

В МЗС наголосили, що це рішення є кричущим порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права, зокрема: Статуту ООН, який закріплює принципи суверенітету держав та заборони втручання у їхні внутрішні справи; Конвенції ООН з морського права 1982 року, яка відносить регулювання судноплавства в територіальних водах до виключної компетенції держави; резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджують триваючу російську агресію.

Україна закликала міжнародних партнерів запровадити додаткові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній, а також суден, що братимуть участь у комерційній діяльності в портах Бердянська та Маріуполя.

Дослівно: "Закликаємо Міжнародну морську організацію (ІМО) невідкладно звернути увагу всіх держав-членів на необхідність неухильно дотримуватись положень Резолюції Асамблеї ІМО А.1183(33) від 4 грудня 2023 року "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство", яка закликає держави-члени інформувати судна під своїм прапором, судновласників, операторів і страхових брокерів про необхідність утримуватися від порушення режиму закритих морських портів на тимчасово окупованій території України. 

Деталі: В МЗС наголосили, що грубе порушення Росією міжнародного права вимагає адекватної відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, йдеться про запровадження жорстких санкцій проти російських портів, що залучені до функціонування воєнної інфраструктури РФ.

Передісторія: 

  • Напередодні стало відомо, що прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження, яким додав до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден Маріуполь та Бердянськ.

портиРосіяМЗСокупація
