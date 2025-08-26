Все разделы
Украина призвала ввести санкции против РФ за незаконное использование портов Бердянска и Мариуполя

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 00:52
Украина призвала ввести санкции против РФ за незаконное использование портов Бердянска и Мариуполя
Бердянск. Фото: Wikimedia

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило и считает ничтожным распоряжение правительства России от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных украинских городов Бердянска и Мариуполя включены в перечень портов России, открытых для захода иностранных судов.

Источник: заявление МИД

Детали: В ведомстве заявили, что такие действия являются очередной попыткой Кремля легализовать оккупацию украинских территорий и закрепить незаконный контроль над ними.

В МИД подчеркнули, что это решение является вопиющим нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, в частности: Устава ООН, который закрепляет принципы суверенитета государств и запрета вмешательства в их внутренние дела; Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая относит регулирование судоходства в территориальных водах к исключительной компетенции государства; резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые подтверждают суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждают продолжающуюся российскую агрессию.

Украина призвала международных партнеров ввести дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц, иностранных компаний, а также судов, которые будут участвовать в коммерческой деятельности в портах Бердянска и Мариуполя.

Дословно: "Призываем Международную морскую организацию (ИМО) безотлагательно обратить внимание всех государств-членов на необходимость неукоснительно соблюдать положения Резолюции Ассамблеи ИМО А.1183(33) от 4 декабря 2023 года "Влияние российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство", которая призывает государства-члены информировать суда под своим флагом, судовладельцев, операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Украины.

Детали: В МИД подчеркнули, что грубое нарушение Россией международного права требует адекватного ответа международного сообщества. В частности, речь идет о введении жестких санкций против российских портов, вовлеченных в функционирование военной инфраструктуры РФ.

Предыстория:

  • Накануне стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым добавил в перечень портов, открытых для захода иностранных судов, Мариуполь и Бердянск.

