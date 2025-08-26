Усі розділи
Рубіо обговорив з главами МЗС Європи та України спільні кроки для зупинення агресії РФ

Іван Д'яконовВівторок, 26 серпня 2025, 01:35
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо обговорив з низкою європейських міністрів закордонних справ, а також України спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого врегулювання російсько-української війни.

Джерело: заява першого заступника прессекретаря Держдепартаменту США Томмі Пігготта

Деталі: За словами Пігготта, у телефонній розмові взяли участь глави МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, Франції Жан-Ноель Барро, Німеччини Йоган Вадефуль, Італії Антоніо Таяні, Польщі Радослав Сікорськи, Великої Британії Девід Ламмі, України Андрій Сибіга і Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Сторони "домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання".

