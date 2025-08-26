Рубио обсудил с главами МИД Европы и Украины совместные шаги для остановки агрессии РФ

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с рядом европейских министров иностранных дел, а также Украины совместные дипломатические усилия, направленные на достижение долгосрочного урегулирования российско-украинской войны.

Источник: заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пиггота

Детали: По словам Пигготта, в телефонном разговоре приняли участие главы МИД Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йоган Вадефуль, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорски, Великобритании Дэвид Ламми, Украины Андрей Сибига и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Стороны "договорились продолжать координацию дипломатических усилий для прекращения войны между Россией и Украиной путем достижения длительного переговорного урегулирования".