Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рубио обсудил с главами МИД Европы и Украины совместные шаги для остановки агрессии РФ

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 01:35
Рубио обсудил с главами МИД Европы и Украины совместные шаги для остановки агрессии РФ
Марко Рубио. Фото: Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с рядом европейских министров иностранных дел, а также Украины совместные дипломатические усилия, направленные на достижение долгосрочного урегулирования российско-украинской войны.

Источник: заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пиггота

Детали: По словам Пигготта, в телефонном разговоре приняли участие главы МИД Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йоган Вадефуль, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорски, Великобритании Дэвид Ламми, Украины Андрей Сибига и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Реклама:

Стороны "договорились продолжать координацию дипломатических усилий для прекращения войны между Россией и Украиной путем достижения длительного переговорного урегулирования".

СШАЕСУкраинароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
С начала суток на фронте произошло 136 столкновений – Генштаб
Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей: уехал до вторжения РФ
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины
Все новости...
США
Зеленский провел встречу с Келлогом: Обсудили пути влияния на РФ
Шмыгаль обсудил с Келлогом гарантии безопасности для Украины
Речь Аль Пачино, Сэндлер в роли заключенного, невероятный Уолберг: лучшие фильмы об американском футболе
Последние новости
06:55
Россия потеряла еще почти 900 солдат в войне против Украины – Генштаб
06:38
АРМА перечислило более $3,5 млн в Фонд ликвидации последствий агрессии
06:08
Россияне за неделю запустили почти 2000 дронов по Херсонской области
05:38
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
05:04
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
04:08
Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины о гарантиях безопасности
04:01
Эстонские пограничники задержали мужчину, который сплавал в Россию и обратно
03:22
Трамп заявил, что война в Газе завершится "в течение двух-трех недель"
02:46
Трамп подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага
02:10
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: