Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Путіним обговорював питання ядерного роззброєння. За словами Трампа, російський правитель "готовий це зробити", а Китай, на його думку, може приєднатися до цього процесу.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає CNN

Деталі: За словами Трампа, ядерне роззброєння є одним із ключових напрямів його переговорів із Путіним.

Пряма мова: "Одна з речей, яку ми намагаємося зробити з Росією та Китаєм – це денуклеаризація. Це дуже важливо. Я обговорював це з президентом Путіним, і не тільки це. Я вважаю, що денуклеаризація – це дуже, дуже велика гра. Але Росія готова до цього, і я думаю, що Китай також буде готовий. Ми не можемо дозволити ядерній зброї поширюватися. Ми повинні зупинити ядерну зброю".

