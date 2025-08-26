Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії

Іван Д'яконовВівторок, 26 серпня 2025, 05:04
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Путіним обговорював питання ядерного роззброєння. За словами Трампа, російський правитель "готовий це зробити", а Китай, на його думку, може приєднатися до цього процесу.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає CNN

Деталі: За словами Трампа, ядерне роззброєння є одним із ключових напрямів його переговорів із Путіним.

Реклама:

Пряма мова: "Одна з речей, яку ми намагаємося зробити з Росією та Китаєм – це денуклеаризація. Це дуже важливо. Я обговорював це з президентом Путіним, і не тільки це. Я вважаю, що денуклеаризація – це дуже, дуже велика гра. Але Росія готова до цього, і я думаю, що Китай також буде готовий. Ми не можемо дозволити ядерній зброї поширюватися. Ми повинні зупинити ядерну зброю".

Передісторія: 

  • 1 серпня Медведєв, реагуючи на погрози президента США запровадити санкції проти Росії у разі відмови припинити бойові дії в Україні, написав у соцмережах, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" між Росією та США.
  • У відповідь на це Трамп повідомив про наказ перемістити два атомні підводні човни у "відповідні регіони" на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами. Після того він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.
  • Згодом Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

ядерна зброяСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
Усі новини...
ЗМІ: 30-й "Рамштайн" відбудеться 9 вересня в Лондоні
Україна закликала запровадити санкції проти РФ за незаконне використання портів Бердянська й Маріуполя
Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки
Росіяни за тиждень запустили майже 2000 дронів по Херсонщині
Останні новини
06:08
Росіяни за тиждень запустили майже 2000 дронів по Херсонщині
05:38
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
05:04
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
04:08
Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки
04:01
Естонські прикордонники затримали чоловіка, який сплавав до Росії та назад
03:22
Трамп заявив, що війна в Газі завершиться "протягом двох-трьох тижнів"
02:46
Трамп підписав указ про кримінальне переслідування за спалення американського прапора
02:10
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві на користь Китаю
01:35
Рубіо обговорив з главами МЗС Європи та України спільні кроки для зупинення агресії РФ
00:52
Україна закликала запровадити санкції проти РФ за незаконне використання портів Бердянська й Маріуполя
Усі новини...
Реклама:
Реклама: