Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Путіним обговорював питання ядерного роззброєння. За словами Трампа, російський правитель "готовий це зробити", а Китай, на його думку, може приєднатися до цього процесу.
Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає CNN
Деталі: За словами Трампа, ядерне роззброєння є одним із ключових напрямів його переговорів із Путіним.
Пряма мова: "Одна з речей, яку ми намагаємося зробити з Росією та Китаєм – це денуклеаризація. Це дуже важливо. Я обговорював це з президентом Путіним, і не тільки це. Я вважаю, що денуклеаризація – це дуже, дуже велика гра. Але Росія готова до цього, і я думаю, що Китай також буде готовий. Ми не можемо дозволити ядерній зброї поширюватися. Ми повинні зупинити ядерну зброю".
Передісторія:
- 1 серпня Медведєв, реагуючи на погрози президента США запровадити санкції проти Росії у разі відмови припинити бойові дії в Україні, написав у соцмережах, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" між Росією та США.
- У відповідь на це Трамп повідомив про наказ перемістити два атомні підводні човни у "відповідні регіони" на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами. Після того він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.
- Згодом Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".