Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным обсуждал вопрос ядерного разоружения. По словам Трампа, российский правитель "готов это сделать", а Китай, по его мнению, может присоединиться к этому процессу.
Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, передает CNN
Детали: По словам Трампа, ядерное разоружение является одним из ключевых направлений его переговоров с Путиным.
Прямая речь: "Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать с Россией и Китаем – это денуклеаризация. Это очень важно. Я обсуждал это с президентом Путиным, и не только это. Я считаю, что денуклеаризация – это очень, очень большая игра. Но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай также будет готов. Мы не можем позволить ядерному оружию распространяться. Мы должны остановить ядерное оружие".
Предыстория:
- 1 августа Медведев, реагируя на угрозы президента США ввести санкции против России в случае отказа прекратить боевые действия в Украине, написал в соцсетях, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" между Россией и США.
- В ответ на это Трамп сообщил о приказе переместить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами. После того он сказал, что субмарины уже находятся ближе к России.
- Впоследствии Медведев опубликовал сообщение, в котором вспомнил о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".