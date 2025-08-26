Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным обсуждал вопрос ядерного разоружения. По словам Трампа, российский правитель "готов это сделать", а Китай, по его мнению, может присоединиться к этому процессу.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, передает CNN

Детали: По словам Трампа, ядерное разоружение является одним из ключевых направлений его переговоров с Путиным.

Прямая речь: "Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать с Россией и Китаем – это денуклеаризация. Это очень важно. Я обсуждал это с президентом Путиным, и не только это. Я считаю, что денуклеаризация – это очень, очень большая игра. Но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай также будет готов. Мы не можем позволить ядерному оружию распространяться. Мы должны остановить ядерное оружие".

Предыстория: