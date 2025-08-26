Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 05:04
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным обсуждал вопрос ядерного разоружения. По словам Трампа, российский правитель "готов это сделать", а Китай, по его мнению, может присоединиться к этому процессу.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, передает CNN

Детали: По словам Трампа, ядерное разоружение является одним из ключевых направлений его переговоров с Путиным.

Реклама:

Прямая речь: "Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать с Россией и Китаем – это денуклеаризация. Это очень важно. Я обсуждал это с президентом Путиным, и не только это. Я считаю, что денуклеаризация – это очень, очень большая игра. Но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай также будет готов. Мы не можем позволить ядерному оружию распространяться. Мы должны остановить ядерное оружие".

Предыстория:

  • 1 августа Медведев, реагируя на угрозы президента США ввести санкции против России в случае отказа прекратить боевые действия в Украине, написал в соцсетях, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" между Россией и США.
  • В ответ на это Трамп сообщил о приказе переместить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами. После того он сказал, что субмарины уже находятся ближе к России.
  • Впоследствии Медведев опубликовал сообщение, в котором вспомнил о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

ядерное оружиеСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
С начала суток на фронте произошло 136 столкновений – Генштаб
Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей: уехал до вторжения РФ
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины
Все новости...
СМИ: 30-й "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне
Украина призвала ввести санкции против РФ за незаконное использование портов Бердянска и Мариуполя
Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины о гарантиях безопасности
Россияне за неделю запустили почти 2000 дронов по Херсонской области
Последние новости
06:55
Россия потеряла еще почти 900 солдат в войне против Украины – Генштаб
06:38
АРМА перечислило более $3,5 млн в Фонд ликвидации последствий агрессии
06:08
Россияне за неделю запустили почти 2000 дронов по Херсонской области
05:38
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
05:04
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
04:08
Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины о гарантиях безопасности
04:01
Эстонские пограничники задержали мужчину, который сплавал в Россию и обратно
03:22
Трамп заявил, что война в Газе завершится "в течение двух-трех недель"
02:46
Трамп подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага
02:10
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: