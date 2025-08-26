Усі розділи
Росіяни за тиждень запустили майже 2000 дронів по Херсонщині

Іван Д'яконовВівторок, 26 серпня 2025, 06:08
Росіяни за тиждень запустили майже 2000 дронів по Херсонщині
Ілюстративне фото: Getty Images

Впродовж тижня російські війська атакували Херсонську область 1964 безпілотниками, з них 77% були знищені українськими захисниками.

Джерело: Херсонська ОВА, речник 30-го корпусу морської піхоти ЗСУ, старший лейтенант Павло Дрогаль, передає "Укрінформ"

Пряма мова Дрогаля: "Російські окупанти продовжують цинічно атакувати цивільне населення як у самому місті Херсон, так і в населених пунктах області. Зокрема, ворог здійснив 448 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Також російські загарбники завдали 8 авіаударів".

Деталі: За словами речника, найбільше від атак страждають цивільні жителі та критична інфраструктура регіону. Лише в межах Херсонської територіальної громади зафіксовано 612 атак FPV-дронів, з них 439 були знищені або подавлені системами радіоелектронної боротьби.

Загалом з 18 до 24 серпня із 1964 запущених російськими військами безпілотників українським захисникам вдалося нейтралізувати 1522.

