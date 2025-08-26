Россияне за неделю запустили почти 2000 дронов по Херсонской области

В течение недели российские войска атаковали Херсонскую область 1964 беспилотниками, из них 77% были уничтожены украинскими защитниками.

Источник: Херсонская ОВА, представитель 30-го корпуса морской пехоты ВСУ, старший лейтенант Павел Дрогаль, передает "Укрінформ"

Прямая речь Дрогаля: "Российские оккупанты продолжают цинично атаковать гражданское население как в самом городе Херсон, так и в населенных пунктах области. В частности, враг совершил 448 обстрелов позиций украинских защитников и гражданской инфраструктуры. Также российские захватчики нанесли 8 авиаударов".

Детали: По словам представителя, больше всего от атак страдают гражданские жители и критическая инфраструктура региона. Только в пределах Херсонской территориальной общины зафиксировано 612 атак FPV-дронов, из них 439 были уничтожены или подавлены системами радиоэлектронной борьбы.

Всего с 18 по 24 августа из 1964 запущенных российскими войсками беспилотников украинским защитникам удалось нейтрализовать 1522.