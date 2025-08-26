Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне за неделю запустили почти 2000 дронов по Херсонской области

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 06:08
Россияне за неделю запустили почти 2000 дронов по Херсонской области
Иллюстративное фото: Getty Images

В течение недели российские войска атаковали Херсонскую область 1964 беспилотниками, из них 77% были уничтожены украинскими защитниками.

Источник: Херсонская ОВА, представитель 30-го корпуса морской пехоты ВСУ, старший лейтенант Павел Дрогаль, передает "Укрінформ"

Прямая речь Дрогаля: "Российские оккупанты продолжают цинично атаковать гражданское население как в самом городе Херсон, так и в населенных пунктах области. В частности, враг совершил 448 обстрелов позиций украинских защитников и гражданской инфраструктуры. Также российские захватчики нанесли 8 авиаударов".

Реклама:

Детали: По словам представителя, больше всего от атак страдают гражданские жители и критическая инфраструктура региона. Только в пределах Херсонской территориальной общины зафиксировано 612 атак FPV-дронов, из них 439 были уничтожены или подавлены системами радиоэлектронной борьбы.

Всего с 18 по 24 августа из 1964 запущенных российскими войсками беспилотников украинским защитникам удалось нейтрализовать 1522.

Херсонская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
С начала суток на фронте произошло 136 столкновений – Генштаб
Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей: уехал до вторжения РФ
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины
Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области РФ атаковала авто прокуратуры, двое работников пострадали
Украинские морпехи установили флаг Украины на оккупированной Херсонщине
Более 20 человек ранены и двое убиты в Донецкой и Херсонской областях
Последние новости
06:55
Россия потеряла еще почти 900 солдат в войне против Украины – Генштаб
06:38
АРМА перечислило более $3,5 млн в Фонд ликвидации последствий агрессии
06:08
Россияне за неделю запустили почти 2000 дронов по Херсонской области
05:38
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
05:04
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
04:08
Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины о гарантиях безопасности
04:01
Эстонские пограничники задержали мужчину, который сплавал в Россию и обратно
03:22
Трамп заявил, что война в Газе завершится "в течение двух-трех недель"
02:46
Трамп подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага
02:10
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: