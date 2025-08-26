Росія втратила ще майже 900 солдатів у війні проти України – Генштаб
Вівторок, 26 серпня 2025, 06:55
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 890 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 077 830 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 077 830 (+890) осіб,
- танків – 11 134 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 178 (+3) од;
- артилерійських систем – 31 979 (+33) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 442 (+95) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 769 (+97) од;
- спеціальної техніки – 3 950 (+2) од.
Дані уточнюються.