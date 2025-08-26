Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія втратила ще майже 900 солдатів у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовВівторок, 26 серпня 2025, 06:55
Росія втратила ще майже 900 солдатів у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 890 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 077 830 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 077 830 (+890) осіб,
  • танків – 11 134 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23 178 (+3) од;
  • артилерійських систем – 31 979 (+33) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 442 (+95) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 769 (+97) од;
  • спеціальної техніки – 3 950 (+2) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
Усі новини...
втрати у війні
ЗСУ знешкодили ще 870 окупантів за добу
Сили оборони відмінусували ще 910 російських вояк
ЗСУ за добу знищили близько 840 окупантів і 5 ворожих танків
Останні новини
06:55
Росія втратила ще майже 900 солдатів у війні проти України – Генштаб
06:38
АРМА перерахувало понад $3,5 млн до Фонду ліквідації наслідків агресії
06:08
Росіяни за тиждень запустили майже 2000 дронів по Херсонщині
05:38
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
05:04
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
04:08
Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки
04:01
Естонські прикордонники затримали чоловіка, який сплавав до Росії та назад
03:22
Трамп заявив, що війна в Газі завершиться "протягом двох-трьох тижнів"
02:46
Трамп підписав указ про кримінальне переслідування за спалення американського прапора
02:10
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві на користь Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: