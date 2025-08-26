Все разделы
Россия потеряла еще почти 900 солдат в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 06:55
Россия потеряла еще почти 900 солдат в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 890 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 077 830 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 26.08. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 077 830 (+890) человек,
  • танков – 11 134 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 178 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 31 979 (+33) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 442 (+95) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 769 (+97) ед;
  • специальной техники – 3 950 (+2) ед.

Данные уточняются.

