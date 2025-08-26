У президента Польщі кажуть, що його вето не позбавляє Україну Starlink
Вето президента Польщі на закон про підтримку українців не позбавить Україну інтернету від Starlink, який має польське фінансування, запевнив глава канцелярії президента Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Богуцького у соцмережі Х
Пряма мова глави канцелярії: "Вето президента Навроцького не відключає інтернет Starlink для України, оскільки витрати на цей зв’язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а поданий президентом Польщі проєкт у Сейм зберігає цей порядок. Достатньо у вересні оперативно розглянути цю президентську ініціативу в польському парламенті".
Деталі: Богуцький також звинуватив "підігруванні російській дезінформації" віцепрем’єра Польщі Кшиштова Гавковського, який напередодні заявив, що Навроцький своїм ветуванням закону про допомогу українцям забезпечив "кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні".
За словами Богуцького, Польща і надалі платитиме за Starlink для України – за умови, що парламент схвалить президентський законопроєкт замість заветованого.
Він додав, що така ж ситуація і з підтримкою зберігання даних української адміністрації у безпечному місці.
Передісторія:
- Напередодні Навроцький наклав вето на законопроєкт, який стосується допомоги українцям, та анонсував, що запропонує власний, який встановить справедливі умови стосовно поляків. Навроцький заявив, що "поляки у своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України".
- У березні в польському уряді казали, що Польща витратила майже 83 мільйони доларів на Starlink для України за час повномасштабної війни.