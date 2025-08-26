У президента Польши говорят, что его вето не лишает Украину Starlink

Вето президента Польши на закон о поддержке украинцев не лишит Украину интернета от Starlink, который имеет польское финансирование, заверил глава канцелярии президента Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Богуцкого в соцсети Х

Прямая речь главы канцелярии: "Вето президента Навроцкого не отключает интернет Starlink для Украины, поскольку расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а представленный президентом Польши проект в Сейм сохраняет этот порядок. Достаточно в сентябре оперативно рассмотреть эту президентскую инициативу в польском парламенте".

Детали: Богуцкий также обвинил в "подигрывании российской дезинформации" вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского, который накануне заявил, что Навроцкий своим вето на закон о помощи украинцам обеспечил "конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине".

По словам Богуцкого, Польша и в дальнейшем будет платить за Starlink для Украины – при условии, что парламент одобрит президентский законопроект вместо заветированного.

Он добавил, что такая же ситуация и с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте.

Предыстория: