У президента Польши говорят, что его вето не лишает Украину Starlink

Кристина Бондарева, Ирина БалачукВторник, 26 августа 2025, 08:39
Фото Getty images

Вето президента Польши на закон о поддержке украинцев не лишит Украину интернета от Starlink, который имеет польское финансирование, заверил глава канцелярии президента Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Богуцкого в соцсети Х

Прямая речь главы канцелярии: "Вето президента Навроцкого не отключает интернет Starlink для Украины, поскольку расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а представленный президентом Польши проект в Сейм сохраняет этот порядок. Достаточно в сентябре оперативно рассмотреть эту президентскую инициативу в польском парламенте".

Детали: Богуцкий также обвинил в "подигрывании российской дезинформации" вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского, который накануне заявил, что Навроцкий своим вето на закон о помощи украинцам обеспечил "конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине".

По словам Богуцкого, Польша и в дальнейшем будет платить за Starlink для Украины – при условии, что парламент одобрит президентский законопроект вместо заветированного.

Он добавил, что такая же ситуация и с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте.

Предыстория:

  • Накануне Навроцкий наложил вето на законопроект, касающийся помощи украинцам, и анонсировал, что предложит свой, который установит справедливые условия в отношении поляков. Навроцкий заявил, что "поляки в своей стране должны быть по крайней мере на равных с нашими гостями из Украины".
  • В марте в польском правительстве говорили, что Польша потратила почти 83 миллиона долларов на Starlink для Украины за время полномасштабной войны.

ПольшаУкраинаинтернет
