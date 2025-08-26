Росія атакувала 59-ма безпілотниками: є влучання у 9 локаціях
Вівторок, 26 серпня 2025, 09:06
У ніч на 26 серпня російські загарбникик атакували 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Джерело: командування Повітряних сил у Telegram
Деталі: За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито і подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Також було зафіксовано влучання 12 БпЛА у 9 локаціях.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.