Россия атаковала 59 беспилотниками: есть попадания в 9 локациях
Вторник, 26 августа 2025, 09:06
В ночь на 26 августа российские захватчики атаковали 59 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Источник: командование Воздушных сил в Telegram
Детали: По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Также было зафиксировано попадание 12 БПЛА в 9 локациях.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.