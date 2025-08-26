Россия атаковала 59 беспилотниками: есть попадания в 9 локациях

В ночь на 26 августа российские захватчики атаковали 59 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Также было зафиксировано попадание 12 БПЛА в 9 локациях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.