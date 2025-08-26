Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакувала дронами кілька громад Сумщини: поранені дві жінки, пошкоджені будівлі

Анастасія ПроцВівторок, 26 серпня 2025, 10:13
Росія атакувала дронами кілька громад Сумщини: поранені дві жінки, пошкоджені будівлі
фото: Сумська ОВА

У ніч на 26 серпня російські війська здійснили серію атак дронами по кількох громадах Сумської області. Внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджені житлові й нежитлові будівлі, без світла залишилися частина мешканців, є постраждалі.

Джерело: очільник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: Повідомляється, що після першої години ночі у Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА частина споживачів залишилася без електропостачання, пошкоджено житловий будинок.

Реклама:

Близько 3:00 ворог атакував Сумську та Бездрицьку громади. Внаслідок влучань сталася пожежа, постраждали житлові та господарські будівлі.

Також до медиків звернулися дві мешканки Бездрицької громади: 51-річну жінку госпіталізували, 63-річній надали допомогу на місці.

Крім того, окупанти пошкодили нежитлові приміщення та техніку в Путивльській громаді.

Сумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
У США загинула 23-річна українська біженка: на неї з ножем напав бездомний чоловік
ЗМІ: Келлога в Києві супроводжувала додаткова охорона через "натовп шанувальників"
Генштаб підтвердив бої у двох селах Дніпропетровської області, але заперечує окупацію
У вересні зростуть тарифи на електроенергію для деяких споживачів: кого торкнеться
Усі новини...
Сумська область
Росіяни атакували дроном авто на Сумщині: 1 загиблий, 2 поранених
Росіяни завдали масованого удару дронами по Сумах: понад 10 влучань, горять будинки
Частина Сумського району залишилася без світла через удари РФ по інфраструктурі
Останні новини
20:13
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
20:08
В Естонії засудили 63-річну жінку за шпигунство на користь ФСБ
19:57
Удари дронів по НПЗ змусили РФ продавати більше нафти
19:57
футбол18-річного українця визнали найкращим гравцем туру в італійській Серії В
19:54
FT: США заявили Європі, що готові надати "стратегічні засоби" миротворцям в Україні
19:51
"Війна – це імена": до Дня пам’яті захисників в Україні проведуть національну акцію
19:45
Зеленський анонсував контакти з країнами, які можуть стати майданчиками для переговорів з РФ
19:44
В Україну щорічно ввозять три тисячі тонн нелегальної кави – Гетманцев
19:39
Екстремальна спека впливає на тіло так само, як куріння чи вживання алкоголю – дослідження
19:27
Нацбанк показав курс долара і євро на середу 27 серпня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: