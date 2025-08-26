Росія атакувала дронами кілька громад Сумщини: поранені дві жінки, пошкоджені будівлі

У ніч на 26 серпня російські війська здійснили серію атак дронами по кількох громадах Сумської області. Внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджені житлові й нежитлові будівлі, без світла залишилися частина мешканців, є постраждалі.

Джерело: очільник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: Повідомляється, що після першої години ночі у Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА частина споживачів залишилася без електропостачання, пошкоджено житловий будинок.

Близько 3:00 ворог атакував Сумську та Бездрицьку громади. Внаслідок влучань сталася пожежа, постраждали житлові та господарські будівлі.

Також до медиків звернулися дві мешканки Бездрицької громади: 51-річну жінку госпіталізували, 63-річній надали допомогу на місці.

Крім того, окупанти пошкодили нежитлові приміщення та техніку в Путивльській громаді.