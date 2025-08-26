Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала дронами несколько общин Сумщины: ранены две женщины, повреждены здания

Анастасия ПроцВторник, 26 августа 2025, 10:13
Россия атаковала дронами несколько общин Сумщины: ранены две женщины, повреждены здания
фото: Сумская ОВА

В ночь на 26 августа российские войска совершили серию атак дронами по нескольким общинах Сумской области. В результате ударов возник пожар, повреждены жилые и нежилые здания, без света остались часть жителей, есть пострадавшие.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Сообщается, что после часа ночи в Шосткинской громаде в результате удара БпЛА часть потребителей осталась без электроснабжения, поврежден жилой дом.

Реклама:

Около 3:00 враг атаковал Сумскую и Бездрицкую громады. В результате попаданий произошел пожар, пострадали жилые и хозяйственные постройки.

Также к медикам обратились две жительницы Бездрицкой громады: 51-летнюю женщину госпитализировали, 63-летней оказали помощь на месте.

Кроме того, оккупанты повредили нежилые помещения и технику в Путивльской громаде.

Сумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
В США погибла 23-летняя украинская беженка: на нее с ножом напал бездомный мужчина
СМИ: Келлога в Киеве сопровождала дополнительная охрана из-за "толпы поклонников"
Генштаб подтвердил бои в двух селах Днепропетровской области, но отрицает оккупацию
В сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей: кого коснется
Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали дроном автомобиль в Сумской области: 1 погибший, 2 раненых
Россияне нанесли массированный удар дронами по Сумам: более 10 попаданий, горят дома
Часть Сумского района осталась без света из-за ударов РФ по инфраструктуре
Последние новости
20:13
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
20:08
В Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу ФСБ
19:57
Удары дронов по НПЗ заставили РФ продавать больше нефти
19:57
футбол18-летнего украинца признали лучшим игроком тура итальянской Серии В
19:54
FT: США заявили Европе, что готовы предоставить "стратегические средства" миротворцам в Украине
19:51
"Война – это имена": ко Дню памяти защитников в Украине проведут национальную акцию
19:45
Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ
19:44
В Украину ежегодно ввозят три тысячи тонн нелегального кофе - Гетманцев
19:39
Экстремальная жара влияет на тело так же, как курение или употребление алкоголя – исследование
19:27
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 27 августа
Все новости...
Реклама:
Реклама: