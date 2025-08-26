Россия атаковала дронами несколько общин Сумщины: ранены две женщины, повреждены здания

В ночь на 26 августа российские войска совершили серию атак дронами по нескольким общинах Сумской области. В результате ударов возник пожар, повреждены жилые и нежилые здания, без света остались часть жителей, есть пострадавшие.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Сообщается, что после часа ночи в Шосткинской громаде в результате удара БпЛА часть потребителей осталась без электроснабжения, поврежден жилой дом.

Реклама:

Около 3:00 враг атаковал Сумскую и Бездрицкую громады. В результате попаданий произошел пожар, пострадали жилые и хозяйственные постройки.

Также к медикам обратились две жительницы Бездрицкой громады: 51-летнюю женщину госпитализировали, 63-летней оказали помощь на месте.

Кроме того, оккупанты повредили нежилые помещения и технику в Путивльской громаде.