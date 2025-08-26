Усі розділи
Понад 1700 військовослужбовців повернулися з СЗЧ до частин за останні два тижні – ДБР

Анастасія ПроцВівторок, 26 серпня 2025, 11:03
Понад 1700 військовослужбовців повернулися з СЗЧ до частин за останні два тижні – ДБР
Олексій Сухачов. фото: ДБР

За останні два тижні понад 1700 військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, повернулися до своїх підрозділів або перебувають на етапі повернення. Спрощений порядок діє до 30 серпня. 

Джерело: директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" 

Пряма мова: "Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади".

Деталі: За словами Сухачова, за останні два тижні понад 1700 військовослужбовців уже повернулися до своїх частин або перебувають у процесі повернення. Частина з них звернулася безпосередньо до ДБР через онлайн-форму, опубліковану минулого тижня.

Він нагадав, що військові мають ще кілька днів, аби скористатися спрощеною процедурою повернення – вона діє до 30 серпня.

Передісторія:

  • 1 березня завершився термін швидкого повернення на службу військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби.
  • У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, за даними ДБР, на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців. 
  • Члени комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки разом з Генштабом ЗСУ та Міністерством оборони напрацювали законопроєкт, який передбачає, що військова служба під час СЗЧ або дезертирства не призупинятиметься.
  • У серпні 2025 року директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив, що за 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до Збройних сил повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців.

Знати більше: Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему

арміяДБР
