Понад 1700 військовослужбовців повернулися з СЗЧ до частин за останні два тижні – ДБР

За останні два тижні понад 1700 військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, повернулися до своїх підрозділів або перебувають на етапі повернення. Спрощений порядок діє до 30 серпня.

Джерело: директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади".

Деталі: За словами Сухачова, за останні два тижні понад 1700 військовослужбовців уже повернулися до своїх частин або перебувають у процесі повернення. Частина з них звернулася безпосередньо до ДБР через онлайн-форму, опубліковану минулого тижня.

Він нагадав, що військові мають ще кілька днів, аби скористатися спрощеною процедурою повернення – вона діє до 30 серпня.

Передісторія:

1 березня завершився термін швидкого повернення на службу військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби.

У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, за даними ДБР, на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців.

Члени комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки разом з Генштабом ЗСУ та Міністерством оборони напрацювали законопроєкт, який передбачає, що військова служба під час СЗЧ або дезертирства не призупинятиметься.

У серпні 2025 року директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив, що за 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до Збройних сил повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців.

