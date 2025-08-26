Более 1700 военнослужащих вернулись из СОЧ в части за последние две недели – ГБР

За последние две недели более 1700 военнослужащих, которые ранее самовольно оставили место службы, уже вернулись в свои подразделения или находятся на этапе возвращения. Упрощенный порядок действует до 30 августа.

Источник: директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы провели совместное совещание с Нацполом, командованием Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и уточнили элементы взаимодействия по содействию военнослужащим, которые в силу обстоятельств самовольно оставили часть, вернуться в свои или другие подразделения. Провели медийную кампанию и инициировали ряд мероприятий с местными органами власти".

Детали: По словам Сухачева, за последние две недели более 1700 военнослужащих уже вернулись в свои части или находятся в процессе возвращения. Часть из них обратилась непосредственно в ГБР через онлайн-форму, опубликованную на прошлой неделе.

Он напомнил, что у военных есть еще несколько дней, чтобы воспользоваться упрощенной процедурой возвращения – она действует до 30 августа.

Предыстория:

1 марта завершился срок быстрого возвращения на службу военных, самовольно оставивших воинскую часть или место службы.

В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, по данным ГБР, на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих.

Члены комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки вместе с Генштабом ВСУ и Министерством обороны наработали законопроект, который предусматривает, что военная служба во время СОЧ или дезертирства не будет приостанавливаться.

В августе 2025 года директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил, что за 8 месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу тех, кто впервые самовольно оставил часть (СЗЧ), в Вооруженные силы вернулись более 29 тысяч украинских военнослужащих.

