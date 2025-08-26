Усі розділи
Трамп переконує, що він не диктатор

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 26 серпня 2025, 11:27
Трамп. фото Getty Images

Американський президент Дональд Трамп виправдав використання військ Національної гвардії у Вашингтоні для боротьби зі злочинністю та заперечив, що він є диктатором.

Джерело: Трамп у коментарі журналістам у Білому домі 25 серпня, цитує Axios, пише "Європейська правда"

Деталі: Обмеження, запроваджені президентом США у Вашингтоні, є безпрецедентними, та відбулися лише через кілька місяців після того, як незалежне опитування показало, що більшість американців вважають його "небезпечним диктатором".

У понеділок Трамп підписав указ, яким поклав на міністра оборони Піта Гегсета відповідальність за підготовку спеціального підрозділу Національної гвардії, призначеного для "забезпечення громадської безпеки" у Вашингтоні.

"Вони кажуть: "Він нам не потрібен. Свобода, свобода, він диктатор", – заявив Трамп на заході в Білому домі, припустивши, що наступним містом для залучення Нацгвардії може стати Чикаго.

"Багато людей кажуть: можливо, нам подобається диктатор. Але я не люблю диктатора. Я не диктатор. Я людина зі здоровим глуздом і розумна особа", – додав він.

Демократи називають дії Трампа з розгортання військових у містах проявом авторитаризму.

"Трамп намагається мілітаризувати наші міста – лише щоб відволікти від свого падіння в рейтингах. Так чинять диктатори. Ніхто не має мовчати перед обличчям авторитарних дій цієї адміністрації", – написав у Х сенатор-демократ Ед Маркі у суботу.

"Мілітаризація Лос-Анджелеса Трампом, схоже, була лише початком авторитарного захоплення американських міст", – заявив у неділю у Х губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який часто сперечається з Трампом.

Давнє невдоволення Трампа ситуацією у Вашингтоні цього місяця досягло критичної точки, коли він оголосив надзвичайний стан через злочинність. Він мобілізував близько 2000 військових Національної гвардії, частині з яких дозволено носити вогнепальну зброю.

Трамп пояснює свої дії боротьбою зі злочинністю та бездомністю у столиці, хоча дані свідчать, що рівень насильницьких злочинів у місті останніми роками знижується.

Також Трамп анонсував, що хоче незабаром перейменувати Пентагон на Міністерство війни.

Передісторія:

  • В лютому Трамп кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
  • Згодом Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав президента України диктатором.

ТрампСША
