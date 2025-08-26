Все разделы
Трамп утверждает, что он не диктатор

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 26 августа 2025, 11:27
Трамп утверждает, что он не диктатор
Трамп. фото Getty Images

Американский президент Дональд Трамп оправдал использование войск Национальной гвардии в Вашингтоне для борьбы с преступностью и опроверг, что обвинения в диктатуре.

Источник: Трамп в комментарии журналистам в Белом доме 25 августа, цитирует Axios, пишет "Европейская правда"

Детали: Ограничения, введенные президентом США в Вашингтоне, являются беспрецедентными и произошли спустя только несколько месяцев после того, как независимый опрос показал, что большинство американцев считают его "опасным диктатором".

В понедельник Трамп подписал указ, которым возложил на министра обороны Пита Хэгсета ответственность за подготовку специального подразделения Национальной гвардии, предназначенного для "обеспечения общественной безопасности" в Вашингтоне.

"Они говорят: "Он нам не нужен. Свобода, свобода, он диктатор", – заявил Трамп на мероприятии в Белом доме, предположив, что следующим городом для привлечения Нацгвардии может стать Чикаго.

"Многие люди говорят: возможно, нам нравится диктатор. Но я не люблю диктатора. Я не диктатор. Я человек со здравым смыслом и умный человек", – добавил он.

Демократы называют действия Трампа по развертыванию военных в городах проявлением авторитаризма.

"Трамп пытается милитаризировать наши города – только чтобы отвлечь от своего падения в рейтингах. Так поступают диктаторы. Никто не должен молчать перед лицом авторитарных действий этой администрации", – написал в Твиттере сенатор-демократ Эд Марки в субботу.

"Милитаризация Лос-Анджелеса Трампом, похоже, была лишь началом авторитарного захвата американских городов", – заявил в воскресенье губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который часто спорит с Трампом.

Давнее недовольство Трампа ситуацией в Вашингтоне в этом месяце достигло критической точки, когда он объявил чрезвычайное положение из-за преступности. Он мобилизовал около 2000 военных Национальной гвардии, части из которых разрешено носить огнестрельное оружие.

Трамп объясняет свои действия борьбой с преступностью и бездомностью в столице, хотя данные свидетельствуют, что уровень насильственных преступлений в городе в последние годы снижается.

Также Трамп анонсировал, что хочет вскоре переименовать Пентагон в Министерство войны.

Предыстория:

  • В феврале Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.
  • Впоследствии Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал президента Украины диктатором.

ТрампСША
