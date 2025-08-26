ССО знищили об'єкти логістики окупантів у Криму

Сили спеціальних операцій вивели з ладу об'єкти логістики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Джерело: пресслужба ССО ЗСУ, Telegram-канал "Крымский ветер"

Деталі: В ніч на 26 серпня Сили спеціальних операцій провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ.

У повідомленні спецпризначенців не уточнюється, які саме об'єкти було уражено, але в соцмережах є повідомлення про приліт по залізничній інфраструктурі у Джанкої та по станції Урожайна в селищі Красногвардійське.