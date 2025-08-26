Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО знищили об'єкти логістики окупантів у Криму

Валентина РоманенкоВівторок, 26 серпня 2025, 12:42
ССО знищили об'єкти логістики окупантів у Криму
фото з Telegram

Сили спеціальних операцій вивели з ладу об'єкти логістики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Джерело: пресслужба ССО ЗСУ, Telegram-канал "Крымский ветер"

Деталі: В ніч на 26 серпня Сили спеціальних операцій провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ.

Реклама:

У повідомленні спецпризначенців не уточнюється, які саме об'єкти було уражено, але в соцмережах є повідомлення про приліт по залізничній інфраструктурі у Джанкої та по станції Урожайна в селищі Красногвардійське.

ССОКримвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Києві за перевищення швидкості оштрафували бійців мобільної вогневої групи. Поліція пояснила чому
Орбан пригрозив "наслідками" за слова Зеленського про "Дружбу"
США пропонували РФ енергетичні угоди, щоб стимулювати Кремль до миру в Україні – ЗМІ
У президента Південної Кореї боялися "моменту Зеленського" під час зустрічі з Трампом – ЗМІ
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
Усі новини...
ССО
ССО уразили російський потяг з пальним у Криму
ССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
ССО уразили Сизранський НПЗ у РФ і пункт управління на тимчасово окупованій Донеччині
Останні новини
13:43
мапаDeepState: Росіяни окупували два села на Дніпровщині
13:40
Трамп може запровадити санкції проти чиновників ЄС через закон про цифрові послуги — Reuters
13:34
Німці хочуть побудувати біля Києва вітрову електростанцію
13:29
Китай планує на параді показати зброю, здатну уразити США – Bloomberg
13:29
Дворазова олімпійська призерка з санного спорту отримала 20-місячну дискваліфікацію через допінг
13:25
Зеленського закликають ветувати закон, який обмежив доступ до реєстрів, зокрема, до майна посадовців
13:23
В Росії арештували ще одного генерала: за підозрою в розкраданні понад 57 млн рублів
13:20
П’ять діб повз до українських позицій з перерізаним горлом. Історія військового, який пережив полон
13:09
В Естонії впав та вибухнув, ймовірно, український дрон, який збився з курсу
12:58
Росія обстріляла громаду на Сумщині: троє поранених, перебої зі світлом і зв’язком
Усі новини...
Реклама:
Реклама: