ССО знищили об'єкти логістики окупантів у Криму
Вівторок, 26 серпня 2025, 12:42
Сили спеціальних операцій вивели з ладу об'єкти логістики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Джерело: пресслужба ССО ЗСУ, Telegram-канал "Крымский ветер"
Деталі: В ніч на 26 серпня Сили спеціальних операцій провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ.
У повідомленні спецпризначенців не уточнюється, які саме об'єкти було уражено, але в соцмережах є повідомлення про приліт по залізничній інфраструктурі у Джанкої та по станції Урожайна в селищі Красногвардійське.