ССО уничтожили объекты логистики оккупантов в Крыму

Валентина РоманенкоВторник, 26 августа 2025, 12:42
ССО уничтожили объекты логистики оккупантов в Крыму
фото из Telegram

Силы специальных операций вывели из строя объекты логистики на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Источник: пресс-служба ССО ВСУ, Telegram-канал "Крымский ветер"

Детали: В ночь на 26 августа Силы специальных операций провели специальные действия на ВОТ АР Крым в результате чего, были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.

В сообщении спецназовцев не уточняется, какие именно объекты были поражены, но в соцсетях есть сообщения о прилете по железнодорожной инфраструктуре в Джанкое и по станции Урожайная в поселке Красногвардейское.

ССОКрымвойна
