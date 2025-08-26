Сапери бригади Нацполіції показали, як знищили стратегічно важливий об’єкт у Торецьку

Сапери штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" поділилися архівними кадрами знищення важливого об’єкту в "сірій" зоні міста Торецьк Донецької області.

Деталі: В кінці грудня 2024 року в Торецьку бійці знищили будівлю старого басейну – стратегічно важливий об’єкт, що міг опинитися під контролем окупантів. Звідти ворог мав змогу приховано висуватися майже впритул до українських позицій, зазначають військові.

Дослівно: "З огляду на загрозу керівництво бригади ухвалило рішення зруйнувати будівлю й позбавити ворога "козирів".

Щоб закласти вибухівку, сапери під прикриттям бронетехніки вийшли безпосередньо на лінію фронту. Операція була надскладною, ризикованою – і феєрично успішною".