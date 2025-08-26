Саперы бригады Нацполиции показали, как уничтожили стратегически важный объект в Торецке

Саперы штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" поделились архивными кадрами уничтожения важного объекта в "серой" зоне города Торецк Донецкой области.

Источник: пресс-служба бригады "Лють", УП

Детали: В конце декабря 2024 года в Торецке бойцы уничтожили здание старого бассейна – стратегически важный объект, который мог оказаться под контролем оккупантов. Оттуда враг мог скрытно выдвигаться почти вплотную к украинским позициям, отмечают военные.

Реклама:

Дословно: "Учитывая угрозу, руководство бригады приняло решение разрушить здание и лишить врага "козырей".

Чтобы заложить взрывчатку, саперы под прикрытием бронетехники вышли непосредственно на линию фронта. Операция была сверхсложной, рискованной – и феерически успешной".