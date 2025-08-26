Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Саперы бригады Нацполиции показали, как уничтожили стратегически важный объект в Торецке

Валентина РоманенкоВторник, 26 августа 2025, 14:12
Саперы бригады Нацполиции показали, как уничтожили стратегически важный объект в Торецке
скриншот

Саперы штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" поделились архивными кадрами уничтожения важного объекта в "серой" зоне города Торецк Донецкой области.

Источник: пресс-служба бригады "Лють", УП

Детали: В конце декабря 2024 года в Торецке бойцы уничтожили здание старого бассейна – стратегически важный объект, который мог оказаться под контролем оккупантов. Оттуда враг мог скрытно выдвигаться почти вплотную к украинским позициям, отмечают военные.

Реклама:

Дословно: "Учитывая угрозу, руководство бригады приняло решение разрушить здание и лишить врага "козырей".

Чтобы заложить взрывчатку, саперы под прикрытием бронетехники вышли непосредственно на линию фронта. Операция была сверхсложной, рискованной – и феерически успешной".

войнаполицияДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
В США погибла 23-летняя украинская беженка: на нее с ножом напал бездомный мужчина
СМИ: Келлога в Киеве сопровождала дополнительная охрана из-за "толпы поклонников"
Генштаб подтвердил бои в двух селах Днепропетровской области, но отрицает оккупацию
В сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей: кого коснется
Все новости...
война
ССО уничтожили объекты логистики оккупантов в Крыму
Договорняк "Ливерпуля" с МЮ и 122 добровольца: как Англия отменила футбол во время войны
5 дней от заказа к фронту: первые результаты DOT-Chain Defence
Последние новости
20:13
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
20:08
В Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу ФСБ
19:57
Удары дронов по НПЗ заставили РФ продавать больше нефти
19:57
футбол18-летнего украинца признали лучшим игроком тура итальянской Серии В
19:54
FT: США заявили Европе, что готовы предоставить "стратегические средства" миротворцам в Украине
19:51
"Война – это имена": ко Дню памяти защитников в Украине проведут национальную акцию
19:45
Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ
19:44
В Украину ежегодно ввозят три тысячи тонн нелегального кофе - Гетманцев
19:39
Экстремальная жара влияет на тело так же, как курение или употребление алкоголя – исследование
19:27
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 27 августа
Все новости...
Реклама:
Реклама: