За час повномасштабного вторгнення відкрили більше 250 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство
З 2022 року по липень 2025 року в Україні відкрили більше 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше 50 тисяч справ за дезертирство.
Джерело: відповідь Офісу генерального прокурора на запит УП
Деталі:Згідно з даними у "Єдиному звіті про кримінальні правопорушення" за статтею 407 ККУ (Самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстровано 6 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий), у 2023 році – 17 658, у 2024-му – 67 840 проваджень.
За сім місяців 2025 року уже зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею. Таким чином, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії кількість справ, відкритих за СЗЧ, складає 202 997. У 15 564 з них особам повідомили про підозру.
Що стосується статті 408 ККУ (Дезертирство), то з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано сумарно 50 058 кримінальних проваджень за цією статтею, у 1248 провадженнях повідомлено про підозру.
Передісторія:
- У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, за даними ДБР, на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців.
- За 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до Збройних сил повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців.