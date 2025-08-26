Усі розділи
За час повномасштабного вторгнення відкрили більше 250 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство

Вівторок, 26 серпня 2025, 16:19
За час повномасштабного вторгнення відкрили більше 250 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство
Фото: Getty Images

З 2022 року по липень 2025 року в Україні відкрили більше 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше 50 тисяч справ за дезертирство.

Джерело: відповідь Офісу генерального прокурора на запит УП

Деталі:Згідно з даними у "Єдиному звіті про кримінальні правопорушення" за статтею 407 ККУ (Самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстровано 6 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий), у 2023 році – 17 658, у 2024-му – 67 840 проваджень.

За сім місяців 2025 року уже зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею. Таким чином, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії кількість справ, відкритих за СЗЧ, складає 202 997. У 15 564 з них особам повідомили про підозру.

Що стосується статті 408 ККУ (Дезертирство), то з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано сумарно 50 058 кримінальних проваджень за цією статтею, у 1248 провадженнях повідомлено про підозру.

 
Скриншот із відповіді ОГП

Знати більше: Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему

Передісторія:

  • У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, за даними ДБР, на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців.
  • За 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до Збройних сил повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців.

