За время полномасштабного вторжения открыли более 250 тысяч дел о СОЧ и дезертирстве

Александр ШумилинВторник, 26 августа 2025, 16:19
Фото: Getty Images

С 2022 года по июль 2025 года в Украине открыли более 185 тысяч дел за самовольное оставление части и более 50 тысяч дел за дезертирство.

Источник: ответ Офиса генерального прокурора на запрос УП

Детали: Согласно данным "Единого отчета об уголовных правонарушениях" по статье 407 УК (Самовольное оставление воинской части или места службы) в 2022 году зарегистрировано 6 988 производств (из них 347 в период январь-февраль), в 2023 году – 17 658, в 2024-м – 67 840 производств.

За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье. Таким образом, всего с начала полномасштабного вторжения России количество дел, открытых по СЗЧ, составляет 202 997. В 15 564 из них лицам сообщили о подозрении.

Что касается статьи 408 УК (Дезертирство), то с 2022 года по июль 2025 года зарегистрировано суммарно 50 058 уголовных производств по этой статье, в 1248 производствах сообщено о подозрении.   

 
Фото с ответа ОГП

Знать больше: Бегство из армии. Почему СЗЧ и дезертирство стали массовым явлением и как решить эту проблему

Предыстория:

  • В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, по данным ГБР, на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих.
  • За 8 месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу тех, кто впервые самовольно покинул часть (СЗЧ), в Вооруженные силы вернулись более 29 тысяч украинских военнослужащих.

