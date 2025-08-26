Усі розділи
Росіяни дистанційно розкидали міни на одній з вулиць Херсона

Вівторок, 26 серпня 2025, 17:35
Росіяни дистанційно розкидали міни на одній з вулиць Херсона
Фото поліції

Росіяни дистанційно розкидали протипіхотні міни типу "пелюстка" на одній із вулиць Херсона.

Джерело: повідомлення Національної поліції України

Дослівно: "Так, нещодавно до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у Дніпровському районі окупанти здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами типу "пелюстка".

Ця зброя вкрай небезпечна для місцевих, адже дуже малопомітна у навколишньому середовищі. Такі міни можуть бути зеленого або коричневого кольору, тому в траві, у листі або на ґрунті їх майже не видно. Принцип дії міни – натискний. Щоб вона спрацювала, на неї достатньо наступити або наїхати".

 

Деталі: За вказаною адресою вибухотехніки оглянули місцевість і виявлені міни ПФМ зібрали та знищили методом контрольованого підриву.

В поліції закликали у випадку виявлення потенційно небезпечних предметів у жодному разі не торкатися їх і не намагайтеся самостійно перенести в інше місце чи знешкодити.

