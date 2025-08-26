Россияне дистанционно разбросали мины на одной из улиц Херсона

Россияне дистанционно разбросали противопехотные мины типа "лепесток" на одной из улиц Херсона.

Источник: сообщение Национальной полиции Украины

Дословно: "Недавно в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц в Днепровском районе оккупанты осуществили дистанционное минирование противопехотными минами типа "лепесток".

Это оружие крайне опасно для местных жителей, ведь оно очень малозаметно в окружающей среде. Такие мины могут быть зеленого или коричневого цвета, поэтому в траве, в листьях или на почве их почти не видно. Принцип действия мины – нажимной. Чтобы она сработала, на нее достаточно наступить или наехать".

Детали: По указанному адресу взрывотехники осмотрели местность и обнаруженные мины ПФМ собрали и уничтожили методом контролируемого подрыва.

В полиции призвали в случае обнаружения потенциально опасных предметов ни в коем случае не трогать их и не пытаться самостоятельно перенести в другое место или обезвредить.