Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне дистанционно разбросали мины на одной из улиц Херсона

Вторник, 26 августа 2025, 17:35
Россияне дистанционно разбросали мины на одной из улиц Херсона
Фото полиции

Россияне дистанционно разбросали противопехотные мины типа "лепесток" на одной из улиц Херсона.

Источник: сообщение Национальной полиции Украины

Дословно: "Недавно в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц в Днепровском районе оккупанты осуществили дистанционное минирование противопехотными минами типа "лепесток".

Реклама:

Это оружие крайне опасно для местных жителей, ведь оно очень малозаметно в окружающей среде. Такие мины могут быть зеленого или коричневого цвета, поэтому в траве, в листьях или на почве их почти не видно. Принцип действия мины – нажимной. Чтобы она сработала, на нее достаточно наступить или наехать".

 

Детали: По указанному адресу взрывотехники осмотрели местность и обнаруженные мины ПФМ собрали и уничтожили методом контролируемого подрыва.

В полиции призвали в случае обнаружения потенциально опасных предметов ни в коем случае не трогать их и не пытаться самостоятельно перенести в другое место или обезвредить.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
В США погибла 23-летняя украинская беженка: на нее с ножом напал бездомный мужчина
СМИ: Келлога в Киеве сопровождала дополнительная охрана из-за "толпы поклонников"
Генштаб подтвердил бои в двух селах Днепропетровской области, но отрицает оккупацию
В сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей: кого коснется
Все новости...
Последние новости
20:13
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
20:08
В Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу ФСБ
19:57
Удары дронов по НПЗ заставили РФ продавать больше нефти
19:57
футбол18-летнего украинца признали лучшим игроком тура итальянской Серии В
19:54
FT: США заявили Европе, что готовы предоставить "стратегические средства" миротворцам в Украине
19:51
"Война – это имена": ко Дню памяти защитников в Украине проведут национальную акцию
19:45
Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ
19:44
В Украину ежегодно ввозят три тысячи тонн нелегального кофе - Гетманцев
19:39
Экстремальная жара влияет на тело так же, как курение или употребление алкоголя – исследование
19:27
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 27 августа
Все новости...
Реклама:
Реклама: