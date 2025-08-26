ЗМІ: Келлога в Києві супроводжувала додаткова охорона через "натовп шанувальників"

Американське посольство надало додаткову охорону в Києві спецпредставнику президента США Кіту Келлогу "через його популярність".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал The New York Post

Деталі: За словами американського посадовця, який супроводжував Келлога під час його останньої поїздки до Києва, він "був повністю оточений звичайними українськими громадянами та солдатами, які підтримували його зусилля в допомозі Трампу знайти спосіб припинити російську агресію проти країни".

Джерело The New York Post стверджує, що через це посольство США було змушене залучити додаткову охорону, щоб захистити Келлога від "натовпу шанувальників" під час поїздки.

"У своїй ролі спеціального представника Кіт Келлог займає унікальну позицію як лояльний прихильник Трампа з 2015 року, користується авторитетом як серед українських, так і європейських лідерів, і користується довірою солдатів на полі бою як брат по зброї", – сказав співрозмовник NYP.

Він додав, що важливість Келлога полягає в тому, що він "один з небагатьох людей у Вашингтоні, який не шукає нової роботи".

"У поєднанні з його непохитною лояльністю до президента (Трампа. – ред.) це дає йому можливість говорити гірку правду, коли інші бояться висловитися", – розповіло джерело.

