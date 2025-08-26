Все разделы
СМИ: Келлога в Киеве сопровождала дополнительная охрана из-за "толпы поклонников"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 26 августа 2025, 17:51
СМИ: Келлога в Киеве сопровождала дополнительная охрана из-за толпы поклонников
Келлог в Офисе президента Украины. Фото с Х чиновника

Американское посольство предоставило дополнительную охрану в Киеве спецпредставителю президента США Киту Келлогу "из-за его популярности".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The New York Post

Детали: По словам американского чиновника, сопровождавшего Келлога во время его последней поездки в Киев, он "был полностью окружен обычными украинскими гражданами и солдатами, которые поддерживали его усилия в помощи Трампу найти способ прекратить российскую агрессию против страны".

Источник The New York Post утверждает, что из-за этого посольство США было вынуждено привлечь дополнительную охрану, чтобы защитить Келлога от "толпы поклонников" во время поездки.

"В своей роли специального представителя Кит Келлог занимает уникальную позицию как лояльный сторонник Трампа с 2015 года, пользуется авторитетом как среди украинских, так и европейских лидеров, и пользуется доверием солдат на поле боя как брат по оружию", – сказал собеседник NYP.

Он добавил, что важность Келлога заключается в том, что он "один из немногих людей в Вашингтоне, который не ищет новую работу".

"В сочетании с его непоколебимой лояльностью к президенту (Трампу. – ред.) это дает ему возможность говорить горькую правду, когда другие боятся высказаться", – рассказал источник.

Предыстория:

СШАпомощь Украине
