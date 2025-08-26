Усі розділи
Армія РФ понад 40 разів атакувала два райони Дніпропетровщини, є постраждала

Тетяна ОлійникВівторок, 26 серпня 2025, 18:51
Армія РФ понад 40 разів атакувала два райони Дніпропетровщини, є постраждала
Наслідки атак РФ у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Фото - Сергій Лисак в Telegram

Російські війська 26 серпня понад 4 десятки разів атакували Синельниківський і Нікопольський райони на Дніпропетровщині, постраждала жінка.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Синельниківщина. У Маломихайлівській через удар КАБами постраждала 65-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Потерпілій госпіталізація не знадобилася.

Пошкоджені три приватні будинки та газогін. По Межівській громаді російські війська поцілили безпілотником. Зайнялася приватна оселя. У Слов’янській громаді потрощена АЗС".

Деталі: У Нікопольському районі РФ обстріляла районний центр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади.

По населених пунктах відкривали вогонь з важкої артилерії й скеровували БпЛА. Пошкоджені по два приватні будинки, господарські споруди та авто.

Дніпропетровська областьросійсько-українська війнаобстріл
