Армия РФ более 40 раз атаковала два района Днепропетровщины, есть пострадавшая

Татьяна ОлейникВторник, 26 августа 2025, 18:51
Армия РФ более 40 раз атаковала два района Днепропетровщины, есть пострадавшая
Последствия атак РФ в Никопольском районе Днепропетровской области. Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российские войска 26 августа более 4 десятков раз атаковали Синельниковский и Никопольский районы на Днепропетровщине, пострадала женщина.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Синельниковщина. В Маломихайловской из-за удара КАБами пострадала 65-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшей госпитализация не понадобилась.

Повреждены три частных дома и газопровод. По Межевской общине русские войска попали в беспилотник. Загорелся частный дом. В Славянской общине разбита АЗС".

Детали: В Никопольском районе РФ обстреляли районный центр, Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую и Покровскую громады.

По населенным пунктам открывали огонь из тяжелой артиллерии и направляли БПЛА. Повреждены по два частных дома, хозяйственные постройки и авто.

