У польському уряді розповіли про подальші дії після вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникВівторок, 26 серпня 2025, 19:04
У польському уряді розповіли про подальші дії після вето Навроцького на закон про допомогу українцям
фото - getty images

В уряді Польщі розповіли про свої подальші дії після вето президента Кароля Навроцького на закон, який стосується допомоги українцям.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник уряду Адам Шлапка, якого цитує RMF24

Деталі: За його словами, до наступного засідання Сейму, тобто до 8 вересня, "уряд підготує черговий законопроєкт, який регулюватиме всі ці питання".

Шлапка зазначив, що "подальші пропозиції щодо рішень захистять нас від хаосу, який може спричинити вето президента".

"Рада міністрів працює над рішенням, яке врегулює питання надання допомоги всім іноземцям у Польщі", – сказав речник.

Зміна до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною передбачала продовження тимчасового захисту, наданого українцям, які втекли від війни, до 4 березня 2026 року. Зміна є результатом рішення Ради ЄС від 25 червня 2024 року.

Як відомо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України

Він запропонував новий законопроєкт, який обмежує допомогу українцям, передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих громадян, які працюють і сплачують внески в Польщі.

Також Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

Польща
