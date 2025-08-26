Все разделы
В польском правительстве рассказали о дальнейших действиях после вето Навроцкого на закон о помощи украинцам

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникВторник, 26 августа 2025, 19:04
В польском правительстве рассказали о дальнейших действиях после вето Навроцкого на закон о помощи украинцам
фото - getty images

В правительстве Польши рассказали о своих дальнейших действиях после вето президента Кароля Навроцкого на закон, касающийся помощи украинцам.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом сказал спикер правительства Адам Шлапка, которого цитирует RMF24

Детали: По его словам, до следующего заседания Сейма, то есть до 8 сентября, "правительство подготовит очередной законопроект, который будет регулировать все эти вопросы".

Шлапка отметил, что "дальнейшие предложения по решениям защитят нас от хаоса, который может вызвать вето президента".

"Совет министров работает над решением, которое урегулирует вопрос оказания помощи всем иностранцам в Польше", – сказал спикер.

Изменение в Закон о помощи гражданам Украины в связи с войной предусматривало продление временной защиты, предоставленной украинцам, бежавшим от войны, до 4 марта 2026 года. Изменение является результатом решения Совета ЕС от 25 июня 2024 года.

Как известно, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий заветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Он предложил новый законопроект, который ограничивает помощь украинцам, предусматривает доступ к услугам и здравоохранению только для тех граждан, которые работают и платят взносы в Польше.

Также Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравнивает "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.

