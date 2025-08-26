Усі розділи
FT: США заявили Європі, що готові надати "стратегічні засоби" миротворцям в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 26 серпня 2025, 19:54
FT: США заявили Європі, що готові надати стратегічні засоби миротворцям в Україні
фото - getty images

Сполучені Штати висловили готовність надати розвідувальну підтримку в межах потенційних гарантій безпеки для України і участь у створенні європейського протиповітряного щита для неї.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось Financial Times від проінформованих європейських співрозмовників

Деталі: За даними FT, під час обговорень гарантій безпеки для України представники США сказали європейським співрозмовникам, що готові надати "стратегічні засоби".

Ідеться зокрема про засоби розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR), засоби командування та управління, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання європейських сил в Україні.

Як уточнюють джерела FT, для повоєнних гарантій безпеки США можуть надавати власні літаки, логістику та наземні радари, "які підтримуватимуть та забезпечуватимуть європейську безпольотну зону та повітряний щит" для України.

У публікації також ідеться, що пропозиція США все ще може скасована, а її реалізація залежить від готовності європейських держав розгорнути в Україні "десятки тисяч" військових.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Читайте також: Формула безпеки. Що є важливим у переговорах Європи з Трампом про гарантії для України.

СШАЄвропа
