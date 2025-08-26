Все разделы
FT: США заявили Европе, что готовы предоставить "стратегические средства" миротворцам в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 26 августа 2025, 19:54
FT: США заявили Европе, что готовы предоставить стратегические средства миротворцам в Украине
фото - getty images

Соединенные Штаты выразили готовность предоставить разведывательную поддержку в рамках потенциальных гарантий безопасности для Украины и участие в создании европейского противовоздушного щита для нее.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом узнала Financial Times от информированных европейских собеседников

Детали: По данным FT, во время обсуждений гарантий безопасности для Украины представители США сказали европейским собеседникам, что готовы предоставить "стратегические средства".

Речь идет, в частности, о средствах разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), средствах командования и управления, а также средствах противовоздушной обороны, чтобы обеспечить любое развертывание европейских сил в Украине.

Как уточняют источники FT, для послевоенных гарантий безопасности США могут предоставить собственные самолеты, логистику и наземные радары, "которые будут поддерживать и обеспечивать европейскую бесполетную зону и воздушный щит" для Украины.

В публикации также говорится, что предложение США все еще может быть отменено, а его реализация зависит от готовности европейских государств развернуть в Украине "десятки тысяч" военных.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.

Читайте также: Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины.

СШАЕвропа
