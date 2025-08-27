Усі розділи
На Харківщині через удар ворожого дрона поранена жінка

Ольга Глущенко Середа, 27 серпня 2025, 00:32
На Харківщині через удар ворожого дрона поранена жінка
ілюстрація: Getty Images

Жителька Козачої Лопані Дергачівської громади Харківської області отримала поранення через атаку ворожого дрона.

Джерело: начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко

Пряма мова Задоренка: "68-річна громадянка перебувала на власному подвір'ї у той момент, коли в її сарай поцілив російський безпілотник. У результаті жінка отримала контузію, струс головного мозку, численні садна обличчя, термічні опіки обох передплічь 1-го ступеню".

Деталі: Задоренко зазначив, що поранену медики госпіталізували до однієї з харківських лікарень.

Харківська областьбезпілотникиросійсько-українська війна
