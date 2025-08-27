На Харьковщине из-за удара вражеского дрона ранена женщина
Среда, 27 августа 2025, 00:32
Жительница Казачьей Лопани Дергачевской общины Харьковской области получила ранения из-за атаки вражеского дрона.
Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко
Прямая речь Задоренко: "68-летняя гражданка находилась на собственном подворье в тот момент, когда в ее сарай попал российский беспилотник. В результате женщина получила контузию, сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины лица, термические ожоги обоих предплечий 1-й степени".
Детали: Задоренко отметил, что раненую медики госпитализировали в одну из харьковских больниц.