На Харьковщине из-за удара вражеского дрона ранена женщина

Жительница Казачьей Лопани Дергачевской общины Харьковской области получила ранения из-за атаки вражеского дрона.

Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко

Прямая речь Задоренко: "68-летняя гражданка находилась на собственном подворье в тот момент, когда в ее сарай попал российский беспилотник. В результате женщина получила контузию, сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины лица, термические ожоги обоих предплечий 1-й степени".

Реклама:

Детали: Задоренко отметил, что раненую медики госпитализировали в одну из харьковских больниц.