Ворог безпілотниками вдарив по Сумській громаді, пошкоджені об’єкти інфраструктури
У ніч проти 27 серпня спочатку в Харкові, а згодом у Сумах та Охтирці було чути звуки вибухів.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне", начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: Близько першої ночі "Суспільне" повідомило, що "у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста".
Після першої ночі "Суспільне" інформувало про серію вибухів у Сумах.
Крім того, за даними "Суспільного", у деяких районах Сум зникло світло.
О 1:15 і пізніше стало відомо про численні вибухи в Сумах.
Оновлено: Згодом після 1:30 "Суспільне" повідомило про серію вихів в Охтирці.
Близько другої ночі Григоров підтвердив удари по Сумській громаді, зазначивши, що ворог бив безпілотниками.
Пряма мова Григорова: "Ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади
Попередньо, без жертв.
Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби".