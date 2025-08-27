Усі розділи
Ворог безпілотниками вдарив по Сумській громаді, пошкоджені об’єкти інфраструктури

Ольга Глущенко Середа, 27 серпня 2025, 01:18
Ворог безпілотниками вдарив по Сумській громаді, пошкоджені об’єкти інфраструктури
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

У ніч проти 27 серпня спочатку в Харкові, а згодом у Сумах та Охтирці було чути звуки вибухів.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне", начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: Близько першої ночі "Суспільне" повідомило, що "у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста".

Після першої ночі "Суспільне" інформувало про серію вибухів у Сумах.

Крім того, за даними "Суспільного", у деяких районах Сум зникло світло.

О 1:15 і пізніше стало відомо про численні вибухи в Сумах.

Оновлено: Згодом після 1:30 "Суспільне" повідомило про серію вихів в Охтирці.

Близько другої ночі Григоров підтвердив удари по Сумській громаді, зазначивши, що ворог бив безпілотниками.

Пряма мова Григорова: "Ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади

Попередньо, без жертв.

Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби".

Суми
