Враг беспилотниками ударил по Сумской громаде, поврежденны объекты инфраструктуры

Ольга ГлущенкоСреда, 27 августа 2025, 01:18
Враг беспилотниками ударил по Сумской громаде, поврежденны объекты инфраструктуры
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

В ночь на 27 августа сначала в Харькове, а впоследствии в Сумах и Ахтырке были слышны звуки взрывов.

Источник: общественное вещание "Суспільне", начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Около часа ночи "Суспільне" сообщило, что "в Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города".

После часа ночи "Суспільне" информировало о серии взрывов в Сумах.

Кроме того, по данным "Суспільного", в некоторых районах Сум исчез свет.

В 1:15 и позже стало известно о многочисленных взрывах в Сумах.

Обновлено: Также после 1:30 "Суспільне" сообщило о серии воспитаний в Ахтырке.

Около двух ночи Григоров подтвердил удары по Сумской общине, отметив, что враг бил беспилотниками.

Прямая речь Григорова: "Враг нанес массированный удар беспилотникам по окраине Сумской громады

Предварительно, без жертв.

Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы".

Сумывзрыв
