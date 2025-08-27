Нацгвардійці показали, як знищують російські гармати і склади
Середа, 27 серпня 2025, 05:44
Бійці 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Спартан" показали, як знищують ворожу артилерію та склади з боєкомплектом на Покровському напрямку.
Джерело: 3 бригада оперативного призначення НГУ "Спартан" у Facebook
Дослівно з допису: "Знищили ворожу артилерію та склади БК на Покровському напрямку".
"Маскування не допомогло: російська техніка виведена з ладу, а з БК вийшло непогане фаєршоу".
Деталі: До опублікованого відео нацгвардійці також додали, що під ударами їхніх бійців "опинилися гармати та склади з боєкомплектом противника".