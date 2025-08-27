Усі розділи
Нацгвардійці показали, як знищують російські гармати і склади

Ольга Глущенко Середа, 27 серпня 2025, 05:44
Бійці 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Спартан" показали, як знищують ворожу артилерію та склади з боєкомплектом на Покровському напрямку.

Джерело: 3 бригада оперативного призначення НГУ "Спартан" у Facebook

Дослівно з допису: "Знищили ворожу артилерію та склади БК на Покровському напрямку".

"Маскування не допомогло: російська техніка виведена з ладу, а з БК вийшло непогане фаєршоу".

Деталі: До опублікованого відео нацгвардійці також додали, що під ударами їхніх бійців "опинилися гармати та склади з боєкомплектом противника".

російсько-українська війнаНацгвардія
