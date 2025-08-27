Нацгвардейцы показали, как уничтожают российские пушки и склады

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан" показали, как уничтожают вражескую артиллерию и склады с боекомплектом на Покровском направлении.

Источник: 3 бригада оперативного назначения НГУ "Спартан" в Facebook

Дословно из сообщения: "Уничтожили вражескую артиллерию и составы БК на Покровском направлении".

"Маскирование не помогло: российская техника выведена из строя, а из БК вышло неплохое фаершоу".

Детали: К опубликованному видео нацгвардейцы также добавили, что под ударами их бойцов "оказались пушки и склады с боекомплектом противника".